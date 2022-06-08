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Семь из десяти британских мусульман столкнулись с исламофобией на работе

Hyphen: семь из десяти британских мусульман сталкивались с исламофобией на рабочем месте

Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Семь из десяти мусульман в Британии сталкивались с исламофобией на рабочем месте. О результатах социологического опроса интернет-издания Hyphen сообщает газета The Times.

Согласно опросу, около 69 процентов мусульман в Британии подвергались исламофобии на работе во время взаимодействия с клиентами, заказчиками и третьими лицами. Также они сталкивались с дискриминацией во время мероприятий, связанных с работой, и при попытках продвижения по карьерной лестнице.

Было установлено, что темнокожие мусульмане испытывают более высокий уровень исламофобии на этапе приема на работу по сравнению с другими.

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Мусульманская община Великобритании также ощутила экономический кризис. Более 54 процентов заявили, что основные бытовые расходы, включая счета за воду, газ и электричество, а также расходы на продукты питания и топливо, стали намного выше, чем пять лет назад. Тем не менее около 50 процентов заявили, что их жизнь за последние пять лет улучшилась.

Несмотря на рост дискриминации, более 68 процентов опрошенных заявили, что участие мусульман в жизни общества возросло.

В апреле 2022 года сообщалось, что сотрудники британских тюрем не пресекают радикализацию заключенных-мусульман, так как террористы грозят им обвинениями в расизме и исламофобии.

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Виктория Кондратьева
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