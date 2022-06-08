Япония подняла в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

Минобороны Японии сообщило о вылете истребителей для сопровождения самолетов ВКС России

Истребители японских Военно-воздушных сил (ВВС) были подняты по тревоге для сопровождения четырех российских самолетов, пролетавших от Японского моря в сторону острова Хоккайдо. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов Министерства обороны Японии.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 7 июня. «Два российских самолета развернулись к западу от Хоккайдо, а два других ушли в сторону Сахалина. В связи с этим истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге», — говорится в сообщении. При этом воздушное пространство Японии нарушено не было.

7 июня стало известно, что Россия приостановила действие разрешения, которое позволяло гражданам Японии вести промысел морских животных у берегов южных Курил. Такое решение связано с тем, что японская сторона не выполняла свои обязательства по выплатам, которые полагались по соответствующему соглашению между Токио и Москвой.