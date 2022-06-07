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Россия приостановила допуск японских рыбаков к берегам южных Курил

МИД заявил, что Россия приостановила разрешение Японии на промысел у берегов южных Курил

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Россия приостановила действие разрешения, которое позволяло гражданам Японии вести промысел морских животных у берегов южных Курил. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, такое решение связано с тем, что японская сторона не выполняла свои обязательства по выплатам, которые полагались по соответствующему соглашению между Токио и Москвой.

Кроме того, Япония затягивала с «подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области». «В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что японское правительство впервые с 2003 года официально обозначило российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

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Николай Чигасов
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