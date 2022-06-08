Даты рождения родственников помогли мужчине выиграть 20 миллионов рублей

MLive: американец выиграл 20 миллионов рублей благодаря датам рождения родственников

Любитель лотерей из американского округа Уэйн, штат Мичиган, сорвал джекпот благодаря датам рождения родственников. Об этом сообщает MLive.

59-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, пять лет регулярно играл в лотерею. Всякий раз он указывал в билетах даты рождения и возраст своих родных.

Недавно его стратегия сработала. Проверив результаты очередного розыгрыша, американец понял, что выиграл 335,9 тысячи долларов (20,4 миллиона рублей).

«Я позвонил коллеге с работы и попросил его посмотреть числа, чтобы подтвердить, что я все правильно понял. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, что сорвал джекпот!» — утверждает он.

Часть полученных денег мужчина планирует потратить на оплату счетов, оставшуюся часть он отложит на будущее.

Ранее сообщалось, что американка выиграла 110 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей) в лотерею, используя в качестве номеров даты рождения умершего сына и других родственников. Женщина сочла, что ее победа была не удачей, а частью чего-то большего.