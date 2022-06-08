Режиссер Тодд Филлипс подтвердил работу над сиквелом «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс подтвердил работу над продолжением фильма «Джокер»

Режиссер Тодд Филлипс намекнул на работу над продолжением фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли. Фотографию с артистом, который изучает сценарий второй части триллера, кинопродюсер разместил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), подтвердив тем самым выход второй части фильма.

Как следует из фотографии, сиквел о главном антагонисте Бэтмена будет носить название «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма стал Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Ранее стало известно о том, что создатели «Клиники» допустили перезапуск сериала в виде полнометражного фильма.