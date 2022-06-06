Создатели «Клиники» допустили перезапуск сериала в виде полнометражного фильма

Создатели «Клиники» допустили, что по сериалу выйдет полнометражный фильм

Создатели и актеры «Клиники» во время фестиваля ATX TV допустили перезапуск сериала в виде полнометражного фильма, сообщает Deadline.

«Вот в чем дело: я думаю, что мы все хотим перезагрузки и хотим снова поработать вместе, но речь не может идти о целом сезоне. Может быть, выйдет фильм или что-то, что мы могли бы снять за несколько месяцев», — сказал Дональд Фэйсон, исполнявший роль Кристофера Терка.

Создатель сериала Билл Лоруенс заявил, что съемочной команде нравится проводить время друг с другом, поэтому они действительно задумываются о воссоединении. Кроме того, поклонники все еще проявляют интерес к шоу.

Ранее стало известно, что из сериала «Клиника» решили удалить серии, оскорбляющие чувства темнокожих. Сервис Hulu убрал из своей коллекции несколько эпизодов, содержащих blackface (карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»). Это произошло после соответствующей просьбы продюсера шоу Билла Лоуренса и телевизионной компании ABC Studios.

Речь идет о 7-й серии третьего сезона, а также о 4-й и 17-й сериях пятого сезона. В одной из них главный персонаж Джон Дориан, роль которого исполняет Зак Брафф, появляется на вечеринке, закрасив лицо черной краской.