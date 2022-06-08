Рэпер Канье Уэст расстался с возлюбленной после нескольких месяцев отношений

45-летний американский рэпер Канье Уэст расстался со своей возлюбленной, 24-летней моделью Чейни Джонс, спустя несколько месяцев после начала отношений. Об этом сообщает TMZ.

По информации инсайдера, пара закончила отношения после совместного путешествия в Японию. На днях исполнитель был замечен уже с другой девушкой в кино.

Уэст и Джонс начали встречаться в феврале этого года, когда артист расстался с актрисой Джулией Фокс. За эти несколько месяцев рэпер неоднократно выходил в свет с новой девушкой, а 24-летняя модель набила на запястье татуировку с именем возлюбленного.

В сети многие пользователи обвинили Чейни в подражании бывшей супруге певца, телезвезде Ким Кардашьян, однако модель заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов и не пыталась изменить свою внешность. Девушка добавила, что работает в организации по укреплению психологического здоровья людей, а также получает степень магистра в университете.

Ранее стало известно о расставании американской певицы Билли Айлиш с 30-летним возлюбленным Мэттью Ворсом на фоне слухов о его изменах.