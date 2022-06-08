Планета оказалась под угрозой из-за африканских болот

Торфяники в Конго поставили под угрозу экосистему планеты

План Демократической Республики Конго выставить в следующем месяце на аукцион участки для разведки нефти угрожает нарушить экосистему некоторых африканских болот, которые являются одними из крупнейших в мире поглотителей углерода. Действия властей не только ставят под угрозу соглашение о сохранении лесов на полмиллиарда долларов, но и могут привести к катастрофическим последствиям для климата на планете, пишет Bloomberg.

По предварительным оценкам, запасы нефти могут составлять до 16 миллионов баррелей. Однако некоторые участки месторождений пересекаются с крупнейшими тропическими торфяниками, где скопилось около 30 миллиардов тонн углерода — примерно 82 процента от годовых глобальных выбросов CO2. Торфяники являются естественными поглотителями углерода и помогают снизить негативный эффект от выбросов парниковых газов в атмосферу.

Защита водно-болотных угодий и обширных тропических лесов бассейна реки Конго была предметом одного из знаковых соглашений прошлогодней климатической конференции Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго. Конго обязалось поставить под статус охраны 30 процентов своей площади и восстановить восемь миллионов гектаров (19,8 миллиона акров) деградировавших земель и лесов. Крайне важно сохранить экосистему торфяников, чтобы они продолжали хранить в себе накопленный газ. Если там начнется бурение, накопленный газ может высвободиться и оказаться в атмосфере, что усугубит глобальное потепление.

Проблема с торфяниками существует не только в Африке. Например, в Шотландии начали вырубать коммерческие плантации елей, чтобы восстановить пересыхающие торфяники, на которых они растут, и тем самым спасти планету от парниковых газов.