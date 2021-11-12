В Шотландии начали вырубать деревья ради спасения планеты

В Шотландии начали вырубать коммерческие плантации елей, чтобы восстановить пересыхающие торфяники, на которых они растут, и тем самым спасти планету от парниковых газов. Ученые рассчитывают, что эта мера поможет удерживать углерод и поспособствует восстановлению биологического разнообразия, сообщает Sky News.

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Как показало лазерное сканирование, торфяники деревни Банлойт содержат 1,2 миллиона тонн углерода, что эквивалентно примерно двум процентам годового углеродного следа Шотландии. Промышленная высадка елей на торфяных почвах привела к повреждению и осушению торфяников, из-за чего выделение парниковых газов увеличилось настолько, что деревья оказались не в состоянии их поглотить.

Вырубка хвойных деревьев станет частью программы по заболачиванию торфяников проекта Bunloit Rewilding фонда Rewilding Europe. По расчетам специалистов, восстановление торфяных болот способствует сохранению 60 тысяч тонн углерода на протяжении 100 лет. Болота станут средой обитания множества видов флоры и фауны, что соответствует цели сохранения биоразнообразия в регионе.

Торфяные болота также являются природными резервуарами пресной воды и могут смягчать последствия наводнений. Ранее глава Агентства по окружающей среде Великобритании Эмма Ховард Бойд предупредила правительство страны о необходимости восстановить водно-болотные угодья для снижения риска наводнений из-за изменения климата.