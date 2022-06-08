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На Кубани пройдут экскурсии для казачьей молодежи

На Кубани 1,2 тысячи школьников посетят экскурсии «Екатеринодар — град казачий»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае пройдут экскурсии для казачьей молодежи «Екатеринодар — град казачий». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

По его словам, в мероприятии, которое стартует 8 июня, примут участие минимум 1,2 тысячи учеников «казачьих» школ, воспитанников кадетских корпусов и педагогов Кубани. При этом Власов отметил, что в 2021 году экскурсии посетили 1,5 тысячи школьников.

В этом году в программу входит посещение Войскового собора Александра Невского, Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына, а также пешеходная экскурсия «Моя улица Красная».

Ранее сообщалось, что на Кубани построят новый туристический маршрут «Большая Кубанская тропа». Так, первую часть маршрута, который пройдет от Тамани до Сочи, планируется запустить в 2022 году. Для туристов будет построена вся необходимая инфраструктура, включая кемпинги, турбазы, приюты, гостевые дома и объекты питания.

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Валентина Процкова
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