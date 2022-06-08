Поиск непьющего уборщика в российском городе признали дискриминацией

В Курчатове Курской области поиск непьющего уборщика в детсад признали дискриминацией

В Курчатове Курской области работники детского сада № 10 решили найти непьющего уборщика, однако сотрудники прокуратуры признали такой поиск дискриминацией. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Представители дошкольной организации в российском городе разместили информацию о вакансии. Отдельно в объявлении значилось, что потенциальный работник не должен иметь вредных привычек.

Объявлением о поиске уборщика в детсад заинтересовались представители Курчатовской прокуратуры. Они напомнили его представителям об административной статье 13.11.1 КоАП РФ («Распространение информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера»). Таким образом, отсутствие вредных привычек относится к дискриминации.

Курчатовская прокуратура передала материалы дела в местный суд. Позже делопроизводителя детского сада, разместившего данные о вакансии, оштрафовали на 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что в детском саду Магаданской области ребенка захотели помыть и ошпарили ему ноги. Из-за ожогов у ребенка с ног слезала кожа. В прокуратуре российского региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку.