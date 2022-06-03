Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском детском саду трехлетнему ребенку ошпарили ноги

В детском саду Магаданской области ребенка захотели помыть и ошпарили ему ноги

Фото: Предоставлено героем публикации / Комсомольская правда

В Магаданской области в детском саду «Родничок» трехлетней девочке ошпарили ноги. Об этом стало известно KP.RU.

По данным источника издания в правоохранительных органах, в детсаду ребенка нужно было помыть. Для этого девочку поставили в емкость с кипятком, из-за чего она получила ожоги обеих ступней.

Из-за ожогов у ребенка с ног слезала кожа. Трехлетняя россиянка не могла наступать на ноги и лежала все время лечения. В настоящее время девочка прошла курс восстановления, ее жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре российского региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в городе Кстове Нижегородской области воспитательница детского сада заставила детей избивать пятилетнего мальчика. По словам отца ребенка, таким образом педагоги захотели преподать его сыну урок, так как мальчика считали хулиганом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Китай заподозрили в попытке помочь России без нарушения санкций Запада
Режиссер хоррор-фильмов рассказала о спасении кактусов и других цветов
Ростуризм запланировал расширить использование карты «Мир» за рубежом
В Приморье офицеры полиции попались на вымогательстве миллиона рублей
В ДНР рассказали о «форточке» для украинской армии
В российском детском саду трехлетнему ребенку ошпарили ноги
Аллергия на арахис оказалась способна защитить от заражения COVID-19
В США предложили рассмотреть санкции против Венгрии
Россиянам назвали безопасную дозу черешни
На идущего с ЕГЭ российского выпускника напали и проломили ему череп
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.