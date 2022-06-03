В российском детском саду трехлетнему ребенку ошпарили ноги

В детском саду Магаданской области ребенка захотели помыть и ошпарили ему ноги

В Магаданской области в детском саду «Родничок» трехлетней девочке ошпарили ноги. Об этом стало известно KP.RU.

По данным источника издания в правоохранительных органах, в детсаду ребенка нужно было помыть. Для этого девочку поставили в емкость с кипятком, из-за чего она получила ожоги обеих ступней.

Из-за ожогов у ребенка с ног слезала кожа. Трехлетняя россиянка не могла наступать на ноги и лежала все время лечения. В настоящее время девочка прошла курс восстановления, ее жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре российского региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в городе Кстове Нижегородской области воспитательница детского сада заставила детей избивать пятилетнего мальчика. По словам отца ребенка, таким образом педагоги захотели преподать его сыну урок, так как мальчика считали хулиганом.