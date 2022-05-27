Российский педагог в целях воспитания заставила детсадовцев избивать сверстника

Житель Нижегородской области обвинил детсад в организации избиения его сына другими детьми

В городе Кстове Нижегородской области воспитательница детского сада заставила детей избивать пятилетнего мальчика. С таким обвинением в адрес дошкольного учреждения выступил отец пострадавшего ребенка, следует из сюжета местного телеканала «Кстати».

Мужчина заявил корреспондентам, что таким образом педагоги захотели преподать его сыну урок, так как мальчика считали хулиганом. Ребенок рассказал отцу, что воспитательница предложила остальным детям поочередно наносить ему удары. «Держали за руки, и его каждый подходил и бил. И по животу. И до тех пор, пока его просто не стошнило», — заявил он.

Отец мальчика добавил, что изначально узнал о произошедшем от других родителей, которым обо всем рассказали их принимавшие участие в избиении дети.

В сам детсаду утверждают, что отец пострадавшего ребенка неверно описал произошедшее. По версии педагогов, дети пожаловались, что сын нижегородца ударил сверстницу, после чего на мальчика начали жаловаться остальные дети. «Я говорю ему: "Посмотри, сколько ты детей обидел. А вот если тебе ребята сдачу начнут давать, тебе это понравится?" — рассказала старшая воспитательница детсада. — Может, они [остальные дети] поняли это как призыв к действию, но такой цели не стояло».

По словам женщины, она начала разнимать детсадовцев, но в итоге у мальчика началась истерика. При этом педагог утверждает, что избить сверстника воспитанники не успели. Объяснить появление синяков на теле мальчика в детском саду не смогли.

Следственный комитет (СК) Нижегородской области организовал проверку по факту описанной в сюжете информации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Аналогичные меры предприняла региональная прокуратура.

Ранее в Подмосковье воспитатель детского сада до сотрясения мозга избила трехлетнюю девочку. Впоследствии на насилие со стороны педагога пожаловались и другие дети.