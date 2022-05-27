В Подмосковье воспитатель детсада избила трехлетнюю девочку до сотрясения мозга

Воспитательница детского сада в Одинцове избила двух трехлетних детей

В подмосковном Одинцово воспитательница детского сада избила двух трехлетних детей, у одного из которых выявили сотрясение мозга. Об этом сообщила мать пострадавшей девочки, пишет «КП».

Женщина рассказала, что в один из дней, когда забирала дочь из детского сада, обратила внимание на замкнутое поведение обычно активного ребенка. Дома родители обнаружили на голове девочки шишки и след от пощечины. После этого пострадавшая расплакалась и рассказала, что ее избила воспитательница.

«Воспитательница как-будто специально целилась куда побольнее и посильнее ударить. Мы сразу собрались и повезли ребенка в больницу, на обследования, потом сняли побои», — вспоминает мать пострадавшего ребенка. Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные ушибы и ссадины.

Позже выяснилось, что от побоев воспитательницы также пострадал трехлетний мальчик, который отделался легкими ушибами. Родители детей написали заявления в полицию. Впоследствии о насилии со стороны педагога родителям стали рассказывать и другие дети, которые ранее боялись это делать. Кроме того, некоторые клиенты детсада вспомнили, что замечали запах алкоголя от воспитательницы.

Заведующая детсада позже связалась с матерью пострадавшей девочки и принесла извинения за действия сотрудницы. Она заверила, что педагог больше не работает в учреждении. Однако родители выяснили, что воспитательницу отправили на больничный, и она все еще числится в штате.

Сама педагог, по словам родительницы, извинения не приносила и утверждает, что из-за провалов в памяти не понимает, как нанесла детям травмы. При этом одна из воспитательниц объясняет поступки коллеги. «Я с ней говорила по поводу этой ситуации, она мне прямо в лицо сказала: ну, подумаешь, в запой ушла, у всех бывают срывы», — рассказала мать девочки.

По данным издания, в настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и собирает материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ставропольском крае воспитательница детского сада избила мальчика за отказ лечь спать. Позже в сети появилось видео, на котором мать ребенка показывает гематомы на его лице.