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Турецкий беспилотник Anka получит новый боеприпас

Турецкий беспилотник Anka получит новую ракету Kuzgun

Фото: CeeGee / Wikimedia

В Турции разработали новый боеприпас для беспилотных летательных аппаратов — ракету Kuzgun, которая войдет в арсенал БПЛА Anka. Об этом заявил заместитель гендиректора компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) по системам БПЛА Омер Йылдыз, передает агентство Anadolu.

«Разработанный TÜBİTAK SAGE боеприпас Kuzgun с реактивным двигателем тяжелее других — весит до 100 килограммов. Он может нести боеголовку от 60 до 90 килограммов. Имеет твердотопливную двигательную установку, преодолевает гораздо большие расстояния. До конца месяца БПЛА Anka будут оснащены Kuzgun», — сообщил он. По его словам, новая ракета дополнит малогабаритные боеприпасы MAM-C и MAM-L, которые использует Anka. Также беспилотник сможет нести устройство Sonobuoy, которое позволит собирать акустические данные в океане, и радар SAR для обнаружения мин в море.

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Первый полет беспилотника Anka состоялся в 2010 году. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1700 килограммов. БПЛА Anka получил систему защиты от обморожения и ударов молнии.

Ранее стало известно, что в Турции началось массовое производство корректируемых планирующих бомб Bozok для беспилотников.

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Даниил Иринин
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