Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лавров высказался о ходе спецоперации на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что спецоперация на Украине идет по плану

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о ходе военной спецоперации на Украине — по его словам, она идет по плану. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

По словам Лаврова, с главой МИД Турции они обсудили ситуацию на Украине. Российская сторона в очередной раз привлекла внимание к угрозам безопасности на границах с РФ, которые создавались «внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона», отметил он.

«Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», — заявил министр.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу состоялись 8 июня в Анкаре. Стороны намерены были обсудить «региональные вопросы», а также кризис с поставками зерна с Украины и возможность обеспечить его вывоз по Черному морю.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Раде назвали «очень большими» потери ВСУ под Николаевом
Лавров шуткой ответил на обвинения в «воровстве» украинского зерна Россией
Завуч уральского лицея после скандала с «ЛГБТ-танцем» оказалась в больнице
В МИД пообещали ответить Франции на блокировку российских каналов
Строительные леса обрушились на человека в Москве
Российский врач назвала опасные последствия выдавливания прыщей
Под Тамбовом застрелили «сахарного короля»
В результате наезда автомобиля на людей в Берлине погиб один человек
Более ста какаду внезапно попадали с деревьев и умерли
Глава украинской делегации вступился за Абрамовича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.