Лавров высказался о ходе спецоперации на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что спецоперация на Украине идет по плану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о ходе военной спецоперации на Украине — по его словам, она идет по плану. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

По словам Лаврова, с главой МИД Турции они обсудили ситуацию на Украине. Российская сторона в очередной раз привлекла внимание к угрозам безопасности на границах с РФ, которые создавались «внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона», отметил он.

«Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», — заявил министр.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу состоялись 8 июня в Анкаре. Стороны намерены были обсудить «региональные вопросы», а также кризис с поставками зерна с Украины и возможность обеспечить его вывоз по Черному морю.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию республики.