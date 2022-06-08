В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

В Анкаре начались переговоры глав МИД Лаврова и Чавушоглу, посвященные кризису с зерном

В Анкаре начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает канал TRT Haber.

Представители иностранных ведомств обсудят кризис с поставками зерна с Украины и возможность обеспечить его вывоз по Черному морю. Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудят «региональные вопросы».

Ожидается, что переговоры завершатся в 11.50 по местному времени (совпадает с мск), после чего министры проведут совместную пресс-конференцию.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, кризис вокруг Украины может ввергнуть в нищету и голод более одной пятой части человечества, поскольку с территории страны не могут вывезти тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках.

