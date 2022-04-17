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ООН предсказала нищету пятой части человечества из-за Украины

Генсек ООН считает, что кризис на Украине ввергнет в нищету пятую часть человечества

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод более одной пятой части человечества, предсказал генсек ООН Антониу Гутерриш в беседе с изданием Seznam Zprávy.

«Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий», — считает генсек.

Он напомнил, что на долю Украины и России приходится 30 процентов мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напомнил Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, на долю которых приходится более трети пшеницы. Она импортируется в 45 наименее развитых стран, отметил Гутерриш.

Однако война, по словам Гутерриша, мешает фермерам убирать урожай, вызывает закрытие портов, блокировку экспорта зерна, нарушение цепочки поставок и вызывает резкий рост цен.

«С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30 процентов. За последний год цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 60 процентов, а цены на газ и удобрения — более чем в два раза», — напомнил генсек.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в 2022 году примерно на 45 процентов. Отмечается также, что динамика этого показателя будет зависеть от продолжительности конфликта на территории республики.

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Марина Совина
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