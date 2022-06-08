Российскому послу отправили письмо с предложением осудить Путина

Посол России в США Антонов получил письмо с призывом осудить действия Путина

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что получил по почте письмо с предложением осудить политику российского президента Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов рассказал, что в письме содержался призыв отказаться от России и прокомментировать действия Путина. «Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — добавил он.

«Мы написали письмо в Госдепартамент и потребовали объяснений на сей счет, что это значит», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что у посольства России в США раздают карточки якобы с контактами ФБР и призывают пообщаться с представителями спецслужб. А в американских СМИ публикуются материалы, в которых российских военнослужащих и дипломатов призывают предать родину.

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заключил дипломат.

Ранее Антонов заявил об отсутствии какого-либо неофициального общения России и США. «Мне о таких контактах неизвестно», — подчеркнул он.

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