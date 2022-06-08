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Антонов заявил об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США

Посол Антонов заявил, что ему не известно о неофициальных контактах России и США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала рассказал об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США. По его словам, если они и имеются, то ему ничего об этом не известно, передает РИА Новости.

«Мне о таких контактах неизвестно», — заявил российский дипломат.

Ранее он указал на необходимость контактов между американскими и российскими военными. Антонов отметил, что в настоящее время пока сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов, что является крайне важным для предотвращения прямой военной конфронтации.

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Марина Совина
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