Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эксперт по сну одобрила лайфхак из TikTok для засыпания за две минуты

Metro: тиктокер порекомендовал массировать запястье для быстрого засыпания

Фото: Shutterstock

Эксперт по сну одобрила популярный лайфхак, предложенный врачом-тиктокером Younger You Doc для засыпания за две минуты. Слова доктора Сэмми Марго приводит издание Metro.

Younger You Doc порекомендовал массировать точку на запястье — посредине, с внутренней стороны, прямо под ладонью. Метод, позаимствованный из акупрессуры, по его словам, помогает бороться с тревожностью, бессонницей и депрессией. По словам доктора Сэмми Марго, такой способ действительно может способствовать быстрому засыпанию.

Она рассказала, что акупрессура воздействует похожим с акупунктурой — стимуляцией точек на теле иглами — образом. «Метод может помочь сделать сон более крепким и восстанавливающим силы, так что стоит попробовать, но сработать может не с каждым», — предупреждает Сэмми Марго.

Материалы по теме:
Не спать! Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Не спать!Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
4 мая 2017
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября 2019

Ранее врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко объяснила, какой вред причиняет здоровью слишком долгий сон. По ее словам, на фоне слишком долгого сна могут появиться головная боль и усталость.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов попал в ДТП с курьером в Москве
На Останкинской башне покажут поздравительный ролик в честь 350-летия Петра I
Глава UFC пообещал дать россиянину титульный бой за победу
Пушилин назначил председателя правительства ДНР
Эксперт по сну одобрила лайфхак из TikTok для засыпания за две минуты
Туктамышева одобрила ужесточение возрастного ценза в фигурном катании
Производитель водки Finlandia отчитался о потерях из-за ухода из России
ООН пригрозила миру дефицитом зерновых культур из-за роста цен на удобрения
Бык убил ребенка и оказался под арестом
Окрасившееся в необычный цвет море в российском городе попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.