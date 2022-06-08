Эксперт по сну одобрила лайфхак из TikTok для засыпания за две минуты

Metro: тиктокер порекомендовал массировать запястье для быстрого засыпания

Эксперт по сну одобрила популярный лайфхак, предложенный врачом-тиктокером Younger You Doc для засыпания за две минуты. Слова доктора Сэмми Марго приводит издание Metro.

Younger You Doc порекомендовал массировать точку на запястье — посредине, с внутренней стороны, прямо под ладонью. Метод, позаимствованный из акупрессуры, по его словам, помогает бороться с тревожностью, бессонницей и депрессией. По словам доктора Сэмми Марго, такой способ действительно может способствовать быстрому засыпанию.

Она рассказала, что акупрессура воздействует похожим с акупунктурой — стимуляцией точек на теле иглами — образом. «Метод может помочь сделать сон более крепким и восстанавливающим силы, так что стоит попробовать, но сработать может не с каждым», — предупреждает Сэмми Марго.

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