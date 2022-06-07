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Сомнолог объяснила вред слишком долгого сна для здоровья

Врач Бурко: избыток сна ведет к диабету и говорит о депрессии

Фото: Claudia Mañas / Unsplash

Врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко объяснила, какой вред причиняет здоровью слишком долгий сон. Ее слова приводит издание ura.ru.

По словам Бурко, на фоне слишком долгого сна могут появиться головная боль и усталость. «Избыток и недостаток сна ведут к повышению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и тревоги», — говорит Бурко.

В некоторых ситуациях избыточная сонливость, добавляет она, может быть вызвана депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ).

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Врач рекомендует использовать контрастный душ или просто умыться холодной водой, окружить себя ярким дневным светом, чтобы сохранить бодрость до вечера. «Чай и кофе допустимы, если они не являются избыточными стимуляторами и не нарушат ваш ночной сон. Помогут зарядка, прогулка, любая кардионагрузка в дневные часы», — заключила терапевт.

Ранее сомнолог Павел Кудинов предупредил, что постоянное недосыпание ведет к падению уровня иммунитета и, как следствие, может стать фактором риска развития онкологических заболеваний. Он добавил, что недосыпание также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Александра Лисица
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