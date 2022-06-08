В Екатеринбурге стартует велосипедная экскурсия по местам знаменитых писателей

Премьера велоэкскурсии по местам знаменитых писателей состоится в Екатеринбурге 11 июня

В Екатеринбурге 11 июня в 14:00 состоится премьера велосипедной экскурсии по местам знаменитых писателей. Как уточняет пресс-служба администрации города, желающим принять участие в экскурсии понадобится предварительно зарегистрироваться.

Точкой начала экскурсии «Екатеринбург Литературный» станет музей «Литературная жизнь Урала XX века». Вместе с экскурсоводом гости и жители города смогут узнать множество историй, которые хранит город. «Кто выступал в филармонии, чья книга закопана в историческом сквере, у кого снимал дом Аркадий Гайдар? Об этих и других литературных фактах Свердловска-Екатеринбурга можно узнать вместе с экскурсоводом Литквартала на велосипеде», — отметили в анонсе мероприятия.

Стоимость участия в велоэкскурсии составит 300 рублей.

Ранее сообщалось, что импровизированная голландская деревня для празднования Дня молока и Дня сыра появится в селе Ягодное в Томской области в 2023 году. Новая туристическая инфраструктура разместится на территории ООО «Сырная история». Также планируется организовать мастер-классы по варке сыра и построить железную дорогу вокруг деревни.