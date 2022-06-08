Магазины L’Occitane возобновили работу в России под новым названием

РИА Новости: бренд L’Occitane вернулся на российский рынок с новым названием «Л’Окситан»

Магазины французской косметической сети L’Occitane возобновили работу на всей территории России. Об этом сообщают РИА Новости.

Корреспондент издания связался со службой технической поддержки организации. Представители бренда заявили, что все магазины сети вернулись на отечественный рынок под названием «Л’Окситан». Данное решение было принято в связи с оформлением российского подразделения компании как отдельного юридического лица.

Сотрудники также уточнили, что поставки были налажены, следовательно, ассортимент регулярно пополняется новыми единицами продукции. Кроме того, подарочные сертификаты и скидочные карты, оформленные до приостановки работы магазинов, остаются действительными.

Редактор портала также побывал в упомянутых магазинах в московских торговых центрах «Авиапарк» и «Европейский». Сообщается, что цены на товары остались прежними.

В апреле стало известно, что компания L’Occitane заявила о закрытии интернет-магазина и всех торговых точек в России. Кроме того, были приостановлены инвестиции и реализация планов по расширению организации на отечественном рынке. Причиной, по словам представителей бренда, стало проведение специальной операции на Украине.