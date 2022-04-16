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L'Occitane закроет все магазины в России

Французская компания L'Occitane заявила о закрытии всех магазинов в России

Фото: May James / Globallookpress.com

Французская косметическая компания L'Occitane закроет все магазины и интернет-продажи на территории России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Бренд также приостановил инвестиции и планы по расширению сети в России. По словам представителя L'Occitane, решение принято «в целях защиты сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии».

Ранее в апреле стало известно, что косметическая сеть Lush закроет 17 из 48 магазинов в России и уволит 200 из 500 ее сотрудников. Деятельность в стране придется частично остановить из-за приостановки поставок товаров — такое решение приняла британская головная компания Lush в начале марта. По расчетам владельца «Лаш Раша» Дмитрия Азарова, запасов продукции российской сети хватит максимум на три месяца.

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Мария Гейн
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