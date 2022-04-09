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Lush закроет магазины в России

Владелец Lush в России закроет 17 магазинов и уволит 200 сотрудников

Фото: Shutterstock

В России в ближайшее время будут закрыты 17 из 48 магазинов косметической сети Lush и уволены 200 из 500 ее сотрудников, сообщил Forbes владелец «Лаш Раша» Дмитрий Азаров. Деятельность в стране придется частично остановить из-за приостановки поставок товаров — такое решение приняла британская головная компания Lush в начале марта. По расчетам Азарова, запасов продукции российской сети хватит максимум на три месяца.

«Если поставки не возобновятся, то это означает конец бизнеса», — подчеркнул бизнесмен. «Самой большой катастрофой» он считает вынужденное увольнение сотрудников — учитывая текущую обстановку на российском рынке труда, найти работу им будет непросто. «В первый месяц [после начала спецоперации на Украине] какие-либо изменения не были так ощутимы, но когда действие дошло до увольнений — стало уже тяжело», — добавил Азаров.

По данным справочно-аналитической системы СПАРК, «Лаш Раша» принадлежит Азарову на 65 процентов, и на 35 процентов — головной компании. Российская сеть открылась в 2001 году. По словам основного владельца, из-за валютного кризиса 2014 года Lush несколько лет работал без прибыли. В 2021 году выручка сети составила 1,6 миллиарда рублей, прибыль — 95,5 миллиона рублей.

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Азаров заявил, что ради сохранения российского бизнеса компания будет рассматривать «все возможные варианты»: смену названия, запуск собственного косметического производства, работу с другими брендами или замену ассортимента продаваемой продукции.

О приостановке поставок продукции в Россию после начала спецоперации заявила не только британская Lush, но и японский производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами Shiseido. Французская косметическая компания L’Oreal временно закрыла точки продаж и онлайн-магазины.

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Софья Ермакова
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