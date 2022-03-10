Shiseido приостановит поставку продукции в Россию

Японский производитель косметики Shiseido прекратит сотрудничество с Россией

Японский производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами Shiseido прекратит поставки продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, руководство приняло решение о приостановке сотрудничества с Россией на неопределенный срок в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. За три дня до этого, 21 февраля, РФ признала независимость ЛНР и ДНР, а также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.