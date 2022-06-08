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Директор круизного лайнера показал свою каюту и удивил пользователей сети

Директор судна Celebrity Silhouette удивил юзеров большим размером каюты с гостиной

Кадр: @cruisedirectorlewis / TikTok

Директор круизного лайнера Celebrity Silhouette Льюис Пауэр Стэннард показал свою каюту и удивил пользователей сети ее размерами. На соответствующий ролик в его TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Известный в соцсетях под никнеймом cruisedirectorlewis юзер рассказал, что его помещение для отдыха на судне состоит из нескольких комнат. На первых кадрах виден холл, в котором располагаются шкаф с одеждой, кухонная зона с раковиной, тумбами и полками, а также рабочий стол с компьютером. За ним расположена гостиная с двумя занавешенными иллюминаторами, обеденным столом, диваном, несколькими креслами и телевизором с большой диагональю экрана.

Кроме того, директор продемонстрировал спальную комнату с широкой кроватью, туалетным столом, зеркалом и шифоньером, вместительный совместный санузел с душевой кабиной.

Видео вызвало удивление у зрителей из-за размеров каюты. «Просто гигантский люкс! У тебя, должно быть, действительно очень важная работа», «Так просторно, что поражает», «Вау, прекрасный номер», — оценили комментаторы.

В ноябре 2021 года в сети появились первые официальные фотографии внутреннего убранства самой большой в мире яхты — 222-метрового судна Somnio. Известно, что на борту размещены 39 апартаментов класса люкс, каждый из которых оснащен личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, обеденными зонами, гардеробной и личным балконом или террасой.

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Алина Гостева
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