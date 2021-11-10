Появились фото внутреннего убранства самой большой яхты в мире

В сети появились первые официальные фотографии внутреннего убранства самой большой в мире яхты, 222-метрового судна Somnio. Снимки публикует Robb Report в среду, 10 ноября.

Известно, что на борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, каждый из которых оснащен личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, обеденными зонами, гардеробной и личным балконом или террасой. Отмечается, что владельцы помещений площадью от 148 до 605 квадратных метров имеют возможность разрабатывать индивидуальные интерьеры под руководством компаний Winch Design, Tillberg Design of Sweden и Luttenberger Design на протяжении трех месяцев, а также дополнять их собственными предметами декора.

Помимо этого, собственникам апартаментов предоставят доступ к винному погребу с 10 тысячами бутылок вина, дегустационному залу, множеству ресторанов и баров, а также пляжному клубу с инвентарем для занятий водными видами спорта.

«Somnio прекрасна как внутри, так и снаружи. Владельцы [апартаментов] получат только самое лучшее, как и положено на яхте такого класса», — заявил сооснователь судна, капитан Эрик Бредхе (Erik Bredhe).

О постройке самой большой в мире лодки, для которой была придумана новая категория «яхтенный лайнер», норвежская судостроительная компания Vard объявила в июне. Тогда общую стоимость Somnio оценили в 430 миллионов фунтов стерлингов (43 миллиарда рублей), а цена апартаментов начиналась от 8,1 миллиона фунтов стерлингов (613 миллионов рублей). Как только все апартаменты будут распроданы, судно отправится в кругосветное путешествие. Благодаря современному бортовому оборудованию ученые смогут проводить исследования океанской среды и информировать путешественников о последних глобальных проблемах и способах их решения.