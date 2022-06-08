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Антонов назвал вызволение россиян из американских тюрем ключевой задачей

Посол РФ в США Антонов назвал вызволение россиян из американских тюрем ключевой задачей
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил о необходимости как можно более скорого вызволения соотечественников из американских тюрем, назвав это ключевой задачей российских дипломатов, передает РИА Новости.

«Подчеркну, что вызволение из американских застенков россиян — это ключевая задача наших дипломатов, мы будем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина», — рассказал российский дипломат.

Ранее Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок из-за незаконной торговли оружием, заявила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Отмечается, что семья россиянина обеспокоена из-за неоказания ему медицинской помощи.

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Марина Совина
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