Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме

Супруга Виктора Бута Алла заявила, что состояние здоровья мужа резко ухудшилось
Алла Бут

Алла Бут. Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок из-за незаконной торговли оружием, заявила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Как стало известно РИА Новости, семья россиянина обеспокоена из-за неоказания ему медицинской помощи.

«Неизвестное кожное заболевание, которое началось у Виктора в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось сейчас на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли», — заявила женщина, назвав происходящее пыткой.

По словам Аллы Бут, она разговаривала с супругом по телефону 2 июня. Тогда же он рассказал ей о своем самочувствии. «Виктор жалуется на здоровье в самых крайних случаях, когда проблема действительно серьезная. За 14 лет тюрем это третий раз», — рассказала она, добавив, что администрация тюрьмы ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера. Женщина уточнила, что упомянутый специалист давал россиянину шампунь и выписал мазь на основе сульфидов, вызвавшую аллергию.

Материалы по теме:
Американская охота на русских Что стоит за арестами россиян по запросу США в третьих странах
Американская охота на русскихЧто стоит за арестами россиян по запросу США в третьих странах
29 декабря 2015
"Варяг" не сдается Виктора Бута отправили в тюрьму на 25 лет
"Варяг" не сдаетсяВиктора Бута отправили в тюрьму на 25 лет
6 апреля 2012

«Складывается впечатление, что моего мужа заразили чем-то намеренно, и намеренно не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, чтобы довести его до безумия болью», — считает Алла. Она также ссылается на американского адвоката супруга, который уверен, что таким образом власти США давят на Москву, чтобы заполучить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Названы способы избавиться от жирности волос
Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме
Прохожие подняли машину и вытащили попавшего в ДТП мотоциклиста
Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик
Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков
Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели из-за планов Пекина
Сестра Эмбер Херд высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом
Названы пять популярных направлений для отдыха на День России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.