Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме

Супруга Виктора Бута Алла заявила, что состояние здоровья мужа резко ухудшилось

Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок из-за незаконной торговли оружием, заявила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Как стало известно РИА Новости, семья россиянина обеспокоена из-за неоказания ему медицинской помощи.

«Неизвестное кожное заболевание, которое началось у Виктора в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось сейчас на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли», — заявила женщина, назвав происходящее пыткой.

По словам Аллы Бут, она разговаривала с супругом по телефону 2 июня. Тогда же он рассказал ей о своем самочувствии. «Виктор жалуется на здоровье в самых крайних случаях, когда проблема действительно серьезная. За 14 лет тюрем это третий раз», — рассказала она, добавив, что администрация тюрьмы ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера. Женщина уточнила, что упомянутый специалист давал россиянину шампунь и выписал мазь на основе сульфидов, вызвавшую аллергию.

«Складывается впечатление, что моего мужа заразили чем-то намеренно, и намеренно не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, чтобы довести его до безумия болью», — считает Алла. Она также ссылается на американского адвоката супруга, который уверен, что таким образом власти США давят на Москву, чтобы заполучить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.