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В Мелитополе решили переименовать улицы

Глава ВГА Мелитополя заявила, что городским улицам планируют вернуть исторические названия

Фото: РИА Новости

В Мелитополе решили переименовать улицы и вернуть им исторические названия. Об этом сообщила глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Галина Данильченко, передает ТАСС.

По ее словам, за последние годы несколько улиц города были переименованы в честь «украинских нацистских идеологов». «Так, улицу Кирова переименовали в улицу Героев Украины, улицу Пионерскую в Героев Крут и так далее», — пояснила она.

Данильченко заявила, что в ВГА планируют вернуть улицам исторические названия. «Исторически справедливые, как улицу Павла Судоплатова», — добавила глава администрации.

Ранее Данильченко сообщала, что в новом учебном году мелитопольские школьники будут обучаться на русском языке. Она также отметила, что в местные школы будет возвращена пятибалльная система оценки знаний.

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Алевтина Запольская
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