В Мелитополе школьники будут учиться по пятибалльной системе и на русском языке

В Мелитополе школьники в новом учебном году будут учиться по пятибалльной системе и на русском языке. Об этом ТАСС сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

«Конечно, 1 сентября наши дети пойдут в школу. Кроме того, дети прерывали учебный процесс на три месяца, и мы постарались его возобновить, чтобы дети могли пройти учебную программу, получить дипломы, закончить школу и поступить в высшие учебные заведения», — сказала она, добавив, что нынешний учебный год дети закончили по учебной программе, которая была утверждена на 2021-2022 учебные годы.

«С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке», — сказала она.

Данильченко пояснила, что власти города много внимания уделяют школьникам, их образованию, физическому развитию и досугу. «Дети должны жить мирной жизнью, гулять в парке, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, ходить на ледовую арену», — заключила она.

Ранее Данильченко заявила, что в городе начали готовиться к референдуму о воссоединении с Россией. «Мы знаем, что наше будущее едино с Россией... и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — подчеркнула мэр города.