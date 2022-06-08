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Меркель выступила против запрета русской культуры

Экс-канцлер ФРГ Меркель выступила против запрета русской культуры и осудила Нетребко
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе и осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко, передает телеканал Phoenix.

На вопрос журналиста, пригласила бы она сегодня исполнительницу домой, как несколько лет назад, политик ответила отрицательно. «Нет, я бы не сделала этого... Она делала политические вещи, которые я осуждаю», — подчеркнула бывший канцлер. При этом Меркель уточнила, что западные страны должны относиться к русской культуре уважительно.

«Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру», — пояснила она.

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В начале марта «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке заявила, что певица не будет участвовать в предстоящих постановках. Администрация объяснила это тем, что Нетребко не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российского президента Владимира Путина на фоне событий на Украине.

Кроме того, Баварская государственная опера прекратила работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине.

Позже в социальных сетях исполнительница рассказала, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

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Марина Совина
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