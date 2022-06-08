Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Microsoft урежет бизнес в России

Bloomberg: Microsoft сообщила о сокращении операций в России

Фото: Turag Photography / Unsplash

Microsoft значительно урежет объем бизнеса в России, сокращение операций затронет более 400 сотрудников, сообщает Bloomberg. Работникам, которых коснется решение, в Microsoft пообещали «полную поддержку в это сложное время».

«В силу изменений в экономических прогнозах и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить объемы работы в стране. Мы продолжим выполнять существующие контрактные обязательства перед российскими клиентами, однако приостановка новых продаж по-прежнему в силе», — сказано в заявлении компании.

О намерении прекратить продажи на российском рынке компания объявила в марте. Решение объяснялось началом военной операции Москвы на Украине.

Киев призывал компанию разорвать все связи с Россией, однако в апреле стало известно, что она отказалась от полномасштабного ухода из страны, объяснив это социальной ответственностью.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Россиянкам перечислили главные ошибки при уходе за кожей летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.