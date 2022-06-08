Microsoft урежет бизнес в России

Bloomberg: Microsoft сообщила о сокращении операций в России

Microsoft значительно урежет объем бизнеса в России, сокращение операций затронет более 400 сотрудников, сообщает Bloomberg. Работникам, которых коснется решение, в Microsoft пообещали «полную поддержку в это сложное время».

«В силу изменений в экономических прогнозах и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить объемы работы в стране. Мы продолжим выполнять существующие контрактные обязательства перед российскими клиентами, однако приостановка новых продаж по-прежнему в силе», — сказано в заявлении компании.

О намерении прекратить продажи на российском рынке компания объявила в марте. Решение объяснялось началом военной операции Москвы на Украине.

Киев призывал компанию разорвать все связи с Россией, однако в апреле стало известно, что она отказалась от полномасштабного ухода из страны, объяснив это социальной ответственностью.