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Microsoft отказалсь полностью уходить из России

Microsoft исключила полный уход из России, несмотря на призывы Зеленского

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Руководители Microsoft подтвердили, что компания не собирается полностью уходить из России и продолжит работу в регионе, несмотря на призывы украинских властей. Об этом сообщает Reuters.

В распоряжении агентства оказалось письмо, направленное руководителем корпорации Брэдом Смитом (Brad Smith) президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем Смит отвечал на вопрос Зеленского о том, почему Microsoft продолжает вести бизнес в России. В Microsoft исключили полный уход из региона, объяснив это социальной ответственностью.

Брэд Смит заявил, что компания продолжит работу с организациями, не находящимися под санкциями. «Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», — заявил топ-менеджер компании.

Смит также отметил, что Microsoft «помнит о моральной ответственности» за защиту гражданских лиц. Однако в компании обсуждают с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о полном прекращении предоставления услуг и поддержки клиентов в России, чтобы идти «в ногу с санкциями».

Журналисты Reuters отметили, что президент Зеленский в своем письме призывал Microsoft разорвать все связи с Россией. Письмо от Брэда Смита было направлено украинскому президенту 14 марта, но оказалось в распоряжении агентства только в конце месяца.

Microsoft объявила, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке в начале марта. Президент компании уточнил, что решение о временном прекращении работы корпорации в регионе принято из-за ситуации на Украине.

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Андрей Ставицкий
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