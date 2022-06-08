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Минцифры предложило увеличить пошлину за услуги связи в 130 раз

Минцифры России предложило в 130 раз увеличить пошлину за услуги связи для операторов

Фото: РИА Новости

Минцифры России предложило увеличить размер пошлины для операторов за услуги сотовой связи в 130 раз. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, размер пошлины на 9 видов лицензий предлагается увеличить с 7,5 тысячи до 1 миллиона рублей. Как говорится в пояснительной записке, эта мера поможет сократить количество недобросовестных операторов связи и сформировать надежных операторов, мотивированных на качественную работу.

В Telegram-канале ведомства пояснили, что нововведение коснется только новых операторов. Уже имеющие лицензии операторы будут продлевать их на старых условиях. Документ действует до пяти лет, напомнили там.

Кроме того, министерство предложило внедрить оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Его размер составит от 0,01 до 0,05 процента от годовой выручки оператора за услуги связи, но при этом он не должен превышать 0,02 процента годовой выручки от реализации всех товаров. Вместе с этим, сумма должна быть более 1 миллиона рублей. Еще один законопроект предлагает обязать оператора перед получением лицензии согласовать с ФСБ схему построения сети.

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Марина Совина
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