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В России предложили ограничить банковскую комиссию за оплату сотовой связи

«Известия»: Минцифры предложило ограничить банковскую комиссию за оплату сотовой связи 1%

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Минцифры России предложило ограничить банковскую комиссию за оплату услуг сотовой связи через мобильные приложения и сайты на уровне одного процента. Соответствующее предложение ведомство направило в Центробанк и Минэкономразвития. Об этом в среду, 11 мая, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.

Речь идет о приеме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа», под которым понимаются мобильные приложения банковй и их сайты. Авторы инициативы рассчитывают, что данная мера поддержки будет действовать до 31 августа 2022 года.

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Газета поясняет, что Минцифры предлагает расширить принятое в марте решение совета директоров Центробанка об ограничении на уровне одного процента комиссии при оплате услуг в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров с банковских карт. Однако оно затрагивает только платежи с использованием карт. Комиссия за оплату в приложении или на сайте банка без ввода реквизитов карты будет выше, объяснили в министерстве. Ведомство предлагает установить единую комиссию по платежам за услуги связи вне зависимости от использования платежных карт.

Центробанк и Минэкономразвития подтвердили изданию получение письма Минцифры. В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что поддерживают данную инициативу.

Ранее Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов. Из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования операторам рекомендовано сократить объемы интернет-трафика для абонентов в том числе в существующих тарифных предложениях.

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Марина Совина
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