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Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом

РБК: Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Фото: Pixabay

Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра Максута Шадаева.

По информации издания, из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования операторам рекомендовано сократить объемы интернет-трафика для абонентов в том числе в существующих тарифных предложениях. Сообщается, что эта мера поможет исполнить указ президента России Владимира Путина от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг

Минцифры

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», — объяснили в министерстве.

Антикризисные меры отрасли

О том, что операторы мобильной связи начали менять тарифную политику в России из-за падения рубля и введения санкций, сообщалось 11 марта. При этом некоторые операторы из «Большой четверки» на тот момент уже либо закрыли такие тарифы, либо планировали это сделать. Кроме того, одна из компаний исключила из тарифных планов бесплатные подписки на музыкальные и киносервисы.

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Таким образом операторы пытаются сохранить приемлемую для своих клиентов ценовую политику. При этом, по утверждению издания, Минцифры предложило ввести механизм справедливой индексации тарифов на связь с учетом роста потребительских цен.

Впрочем, на рынке мобильной связи не стоит ожидать существенных повышений цен. «Ъ» отмечал, что и без Федеральной антимонопольной службы отрасль успешно регулировалась конкуренцией. Этому, в частности, поспособствовала услуга по переносу номера к другому оператору.

Меньше операторов — меньше вышек

За последний год число операторов связи в России уменьшилось на пять процентов. На это указывают сократившиеся отчисления в резерв универсального обслуживания. В этот специальный фонд все операторы страны должны вносить по 1,2 процента своей выручки от оказания услуг связи. Из средств этого фонда финансируется установка вышек сотовой связи в небольших населенных пунктах, а также организация точек доступа Wi-Fi.

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Осведомленный источник РБК рассказал изданию, что в 2021 году в резерв универсального обслуживания перечислили взносы 5,3 тысячи операторов. За год до этого таких отчислений было 5,6 тысячи. Общая сумма взносов составила 15,108 миллиарда рублей.

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Марина Совина
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