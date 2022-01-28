В России сократилось число операторов связи

За последний год число операторов связи в России уменьшилось на 5 процентов. Об этом пишет РБК.

На это указывают сократившиеся отчисления в резерв универсального обслуживания. В этот специальный фонд все операторы страны должны вносить по 1,2 процента своей выручки от оказания услуг связи. Из средств этого фонда финансируется установка вышек сотовой связи в небольших населенных пунктах, а также организация точек доступа Wi-Fi.

Осведомленный источник рассказал изданию, что в 2021 году в резерв универсального обслуживания перечислили взносы 5,3 тысячи операторов. За год до этого таких отчислений было 5,6 тысячи. Общая сумма взносов составила 15,108 миллиарда рублей.

26 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2031 году все федеральные трассы в России обеспечат устойчивой мобильной связью. «При продлении разрешения на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью от 1 тысячи человек…», — подчеркнул он. По словам Чернышенко, для реализации этого проекта планируется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить около 3,5 тысяч станций.

Ранее стало известно, что средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился на 15 процентов. В прошлый раз тарифы были на таком уровне в 2017 году. Цены в низком сегменте упали из-за отмены безлимитных тарифов. Самой дешевой связь оказалась в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве.