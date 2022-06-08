Учитель из Новосибирска построил для детей мини-зоопарк за свой счет

Учитель Федор Абрашитов построил для детей мини-зоопарк в Академгородке за свой счет

Житель Новосибирска построил для детей мини-зоопарк, который обошелся ему в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Учитель биологии Федор Абрашитов собрал коллекцию животных на станции юннатов в Академгородке за свой счет. На данный момент на территории зоопарка проживают сотни видов насекомых, рыб, рептилий, птиц и млекопитающих, среди которых, например, хамелеон и мангуст, а также сова, белки и грачи.

«Когда я пришел сюда работать, здесь было только 25 видов птиц и млекопитающих, черепахи, тараканы и улитки. Сейчас у нас больше 100 видов из самых разных систематических групп (...) Большую часть животных я купил сам. Бывало, отдавал за пару змей половину зарплаты», — рассказал 25-летний преподаватель.

По информации издания, на базе мини-зоопарка проводятся бесплатные экскурсии. Отмечается, что дети приезжают в Академгородок каждую неделю, к тому же на постоянной основе здесь бывают более 150 юных натуралистов — они пишут проекты и ездят в экологические экспедиции по области.

«Есть две категории детей, которые сюда приходят. Первые уже родились с интересом к биологии, им интересно все, и они находят здесь единомышленников. А вторая категория — эдакие городские дети, которые живой природы почти не видели», — высказался в заключение Абрашитов.

Ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились гудзонские волчата — три самки и один самец. 2 июня волчатам исполнится один месяц. Сотрудники учреждения рассказали, что животные выглядят крепкими и здоровыми, мать-волчица сама справляется с их вскармливанием.