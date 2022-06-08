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Посол ЛНР прокомментировал суд над наемниками в Донецке

Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что следит за судом над иностранными наемниками
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник прокомментировал суд над иностранными наемниками в Донецке в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, он внимательно следит за судом. «Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!» — заявил он.

6 июня в рамках уголовного дела на заседании суда в Донецкой народной республике (ДНР) были предъявлены обвинения наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу, которые воевали на стороне Украины. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что суд над ними не является частью военного трибунала.

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Марина Совина
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