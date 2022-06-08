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Большинство ньюйоркцев испугались возросшего уровня насилия на улицах города

Больше 75 процентов жителей Нью-Йорка боятся стать жертвами насильственных преступлений

Фото: Nicolai Berntsen / Unsplash

Больше 75 процентов жителей Нью-Йорка боятся стать жертвами насильственных преступлений, и только четверть ньюйоркцев сообщили о неизменном чувстве безопасности. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на данные опроса, проведенного Исследовательским институтом колледжа Сиена.

В ходе опроса 38 процентов респондентов заявили, что в некоторой степени обеспокоены из-за вероятности стать жертвой ограблений, убийств и перестрелок. Еще 38 процентов опрошенных указали, что сильно испугались вероятности насилия.

Телефонный опрос показал, что около 70 процентов граждан города чувствуют себя в меньшей безопасности, чем до пандемии коронавируса. Газета, опираясь на статистику Департамента полиции, отметила, что в Нью-Йорке уровень насильственных преступлений по всем направлениям — от изнасилований до грабежей — резко вырос.

Директор института Дон Леви заявил, что результаты исследования показывают ожидания жителей города от администрации. «Жители Нью-Йорка говорят ему (мэру города Эрику Адамсу — прим. «Ленты.ру»): "Мы бы хотели, чтобы вы работали лучше. Сделайте так, чтобы я чувствовал себя в большей безопасности"», — отметил он.

Ранее мэр американского города Нью-Йорк Эрик Адамс ввел в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с нехваткой детских смесей в продаже на территории США. «Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников города Нью-Йорк полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорк», — говорится в заявлении.

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Анжелика Бережная
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