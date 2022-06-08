Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника понадеялась на его возвращение

Sky News: семья сдавшегося в плен в ДНР наемника Аслина понадеялась на его возвращение

Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, который воевал на стороне Украины в Донбассе, понадеялась на его возвращение домой. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», — приводит телеканал заявление семьи.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура ДНР завершила расследование и передала в суд дело гражданина Британии Эйдена Аслина, который принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне Киева. В ведомстве подчеркнули, что с учетом военного времени наемнику грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

28-летний Эйден Аслин сдался в плен в Мариуполе в середине апреля. По его словам, ранее он жил в Ньюарк-он-Тренте и занимался социальной работой. В 2018 году, влюбившись в женщину из Николаева, он переехал на Украину. Грядущей осенью мужчина планировал жениться.