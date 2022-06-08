Российские войска уничтожили воевавших с британцем Хиллом наемников

РИА Новости: ВС России ликвидировали наемников, воевавших с британцем Хиллом

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили иностранных граждан, которые воевали с британским наемником Эндрю Хиллом, которого взяли в плен в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В записях, содержащихся в блокноте Хилла, значилось, что за Украину воевали иностранцы с позывными Грэйди (Grady) и Уилл (Will), немца Паскаля (Pascal), и гражданина Дании Тони (Tony). Также в группу Хилла входил колумбиец по имени Уильям Альфредо Торо Меркадо.

«Как минимум большинство из них были уничтожены в ходе огневого соприкосновения с подразделениями ВС России. У самого Хилла позывной был Энди (Andy). В его группу входили 14 человек. Знакомы они между собой до Украины не были», — объяснил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России опубликовало видео со взятым в плен британским наемником Эндрю Хиллом. Тот рассказал, что прибыл на Украину по собственному желанию через Польшу, но не смог объяснить, кто отдавал его группе приказы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).