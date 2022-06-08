Следствие в Берлине отказалось считать терактом наезд автомобиля на прохожих

Следователи не считают наезд автомобиля на прохожих в Берлине терактом, несмотря на умысел

Немецкие следователи отказались считать терактом наезд автомобиля на прохожих в Берлине, несмотря на преступный умысел водителя. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

Отмечается, что в машине 29-летнего гражданина ФРГ армянского происхождения было найдено письмо с признанием в совершении преступления. Правоохранители предполагают, что преступник совершил именно попытку массового убийства, а не политически мотивированный теракт. Содержание письма не раскрывается. Представитель власти рассказал Berliner Zeitung, что водитель «явно находился под впечатлением от случившегося».

По данным газеты Bild, мужчина ранее был известен полиции за имущественные преступления. «Это определенно не несчастный случай — это одержимый, хладнокровный убийца», — заявили изданию источники в следствии.

Очевидцы рассказали Bild, что перед самим инцидентом водитель несколько раз заезжал на тротуар и ехал «очень быстро». Автомобиль сбил группу учеников, погибла учительница. Состояние шести человек оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля в Берлине погиб один человек, еще восемь пострадали. Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург в нескольких сотнях метров от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.