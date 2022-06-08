Стало известно об изменении позиции британских СМИ по Украине

Посол Келин заявил, что британские СМИ больше не ставят на победу Украины

Британские СМИ больше не ставят на победу Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

По его словам, еще несколько недель назад британские медиа были уверены в том, что украинская армия одержит победу. Однако сейчас тональность сообщений изменилась. «Говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей (...) проводить наступательные операции», — пояснил дипломат.

Келин добавил, что британские медиа рассказывают, как «Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим на Донбассе». Он добавил, что представители «различных кругов, в том числе разведки» уверены в окончании боев на Донбассе в течение нескольких недель.

Ранее посольство Британии в России призвало гуманно относиться к задержанным в Донбассе британцам, так как они являются военнопленными и имеют право на обращение в соответствии с требованиями международных норм.