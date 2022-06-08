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Британия призвала гуманно обращаться с задержанными в Донбассе британцами

Посольство Британии в РФ призвало гуманно относиться к задержанным в Донбассе британцам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Посольство Британии в России призвало гуманно относиться к задержанным в Донбассе британцам, так как они являются военнопленными и имеют право на обращение в соответствии с требованиями международных норм. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями», — заявили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондону следует принять меры по недопущению к боевым действиям на Украине британских граждан. Она указала, что Россия будет пресекать любую вооруженную деятельность против российских военных и уничтожать группировки «добровольцев». Представитель МИД также порекомендовала иностранным государствам, чьи наемники были задержаны в Донбассе, обращаться напрямую в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР, ДНР).

Шон Пиннер сдался в плен в Мариуполе вместе с другим британцем Эйденом Аслином. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии. Они попросили британского премьера Бориса Джонсона помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука.

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Виктория Кондратьева
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