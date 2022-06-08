На Украине допустили возможность отступления из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Гайдай допустил возможность отступления ВСУ из Северодонецка

Украинские военные могут отступить из Северодонецка. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай, пишет ТАСС.

Он допустил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут «отойти на более укрепленные позиции» из-за постоянных обстрелов, однако подчеркнул, что это не будет означать сдачу города. «Никто ничего сдавать не будет, но, возможно, все-таки придется отходить», — отметил Гайдай.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал об осложнении ситуации для украинских военных в районе Северодонецка. По его словам, бойцам ВСУ «удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города», но обстановка для них вновь ухудшилась.