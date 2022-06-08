Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров на фоне санкций

На фоне санкций Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров (UNIC). Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев пояснил, что заявление о выходе Ассоциации владельцем кинотеатров (АВК) из UNIC уже отправлено. «Оно [решение о выходе] явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений», — сказал Исаев.

По его словам, рассматривался вариант принудительного исключения России из UNIC. В итоге страна все же решила покинуть ассоциацию самостоятельно.

13 мая стало известно, что в апреле этого года сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента. Если в прошлом году в апреле киносеансы посетили 10,65 миллиона зрителей, то в текущем этот показатель — 5,06 миллиона.